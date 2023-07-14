Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Дмитрия Васильева в «Ростов».

«Да, была договорeнность с «Ростовом»: они ждали определeнного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаeтся в «Зените» с основной командой, – и сделка не состоялась.

Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодeжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции.

В хорошей физической форме ему всe равно, где играть в центральной оси. Всe благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал Аршавин.