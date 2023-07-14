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  • Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»

Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»

14 июля 2023, 08:59
3

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Дмитрия Васильева в «Ростов».

«Да, была договорeнность с «Ростовом»: они ждали определeнного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаeтся в «Зените» с основной командой, – и сделка не состоялась.

Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодeжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции.

В хорошей физической форме ему всe равно, где играть в центральной оси. Всe благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал Аршавин.

  • Васильев в прошлом сезоне играл в аренде за «Оренбург».
  • Его рыночная стоимость – 125 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Васильев Дмитрий
Комментарии (3)
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ЗаЖиМ
1689315454
Андлюска жадина, это его проблемы... " Оснащееениееее"... Болтун)))
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paracetamol
1689318535
Такие самим нужны! Пусть Ростов Касьерру забирает, можно бесплатно отдать бесполезного!
Ответить
odessakmv
1689321803
промаринует СБС его лет до 25 на лавке, испортят карьеру, как всем своим воспитанникам в последнее 10-ти-летие
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