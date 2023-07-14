Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»

    Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Дмитрия Васильева в «Ростов».

    «Да, была договорeнность с «Ростовом»: они ждали определeнного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаeтся в «Зените» с основной командой, – и сделка не состоялась.

    Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодeжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции.

    В хорошей физической форме ему всe равно, где играть в центральной оси. Всe благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал Аршавин.

    • Васильев в прошлом сезоне играл в аренде за «Оренбург».
    • Его рыночная стоимость – 125 тысяч евро.

    Новости по теме
    Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо 5
    Клаудиньо договорился с «Фламенго»: он каждый день говорит, что хочет играть в Бразилии (Globo) 4
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 27
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18579

      paracetamol 7 минут назад

      Такие самим нужны! Пусть Ростов Касьерру забирает, можно бесплатно отдать бесполезного!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5215

      fakeid 55 минут назад

      мне понравилось, как он играет. какую голевую выдал на ду кейроса в матче с црвеной. нужно его прокачивать и подтаскивать к основе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЗаЖиМ 59 минут назад

      Андлюска жадина, это его проблемы... " Оснащееениееее"... Болтун)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5215

      fakeid > ЗаЖиМ 55 минут назад

      херасе, тебя кроет, как заправского спартача. как номэда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 