Защитник ЦСКА Мойзес ответил, хочет ли он выступать за сборную России

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, есть ли у него желание стать гражданином РФ.

– Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Если бы тебе предложили, ты бы согласился получить наш паспорт, играть за сборную?

– Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас – ЦСКА, а не сборная.