Защитник ЦСКА Мойзес ответил, хочет ли он выступать за сборную России

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, есть ли у него желание стать гражданином РФ.
– Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Если бы тебе предложили, ты бы согласился получить наш паспорт, играть за сборную?
– Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас – ЦСКА, а не сборная.
- ЦСКА выкупил бразильца у «Интернасьонала» за 2,3 миллиона евро.
- Контракт Мойзеса с клубом РПЛ рассчитан до 2026 года.
- Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах в составе московской команды.
Источник: Sport24