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    • Защитник ЦСКА Мойзес ответил, хочет ли он выступать за сборную России

    Защитник ЦСКА Мойзес ответил, хочет ли он выступать за сборную России

    Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, есть ли у него желание стать гражданином РФ.

    Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Если бы тебе предложили, ты бы согласился получить наш паспорт, играть за сборную?

    – Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас – ЦСКА, а не сборная.

    • ЦСКА выкупил бразильца у «Интернасьонала» за 2,3 миллиона евро.
    • Контракт Мойзеса с клубом РПЛ рассчитан до 2026 года.
    • Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sport24

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    13.07.2023 22:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6199

      AtticusFinch 1 час назад

      А что - у сборной России намечается ответный матч с непобедимыми сборными Кыргизии и Узбекистана?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5607

      Питерский князь 1 час назад

      А в сборной Германии он не хочет играть?
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +145

      Бывалый1488 > Питерский князь 1 час назад

      Такой же вопрос Малкому и всем питерским бразильцам

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