ФИФА выплатила клубам РПЛ деньги за участие игроков на ЧМ-2022: больше всех получил «Зенит»

ФИФА выплатила вознаграждения клубам РПЛ за участие игроков на ЧМ-2022.

Суммарно клубы РПЛ заработали более 1,2 миллиона долларов. Больше всего от ФИФА получил «Зенит» – чуть более 476 тысячи долларов.

Выплаты российским клубам от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2022:

Общая сумма выплат клубам от ФИФА составила 209 миллионов долларов.