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    • ФИФА выплатила клубам РПЛ деньги за участие игроков на ЧМ-2022: больше всех получил «Зенит»

    ФИФА выплатила клубам РПЛ деньги за участие игроков на ЧМ-2022: больше всех получил «Зенит»

    ФИФА выплатила вознаграждения клубам РПЛ за участие игроков на ЧМ-2022.

    Суммарно клубы РПЛ заработали более 1,2 миллиона долларов. Больше всего от ФИФА получил «Зенит» – чуть более 476 тысячи долларов.

    Выплаты российским клубам от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2022:

    1. «Зенит» – 476,34 тыс. долларов
    2. «Динамо» – 361,36 тыс.;
    3. ЦСКА – 159,69 тыс.;
    4. «Рубин» – 91,25 тыс.;
    5. «Локомотив» – 80,3 тыс.;
    6. «Краснодар» – 60,22 тыс.

    Общая сумма выплат клубам от ФИФА составила 209 миллионов долларов.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +236

      Айболид 26 минут назад

      Гаспомфсёкупил ))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1168

      qawzsexdr 37 минут назад

      А инородная команда не кого не отправляла на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +5598

      Питерский князь 47 минут назад

      А срамтак в пердиве, как всегда.
      :)))

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 2 часа назад

      Выплатили...А тут некоторые плакали.

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