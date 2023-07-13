ФИФА выплатила клубам РПЛ деньги за участие игроков на ЧМ-2022: больше всех получил «Зенит»

ФИФА выплатила вознаграждения клубам РПЛ за участие игроков на ЧМ-2022.
Суммарно клубы РПЛ заработали более 1,2 миллиона долларов. Больше всего от ФИФА получил «Зенит» – чуть более 476 тысячи долларов.
Выплаты российским клубам от ФИФА за участие игроков на ЧМ-2022:
- «Зенит» – 476,34 тыс. долларов
- «Динамо» – 361,36 тыс.;
- ЦСКА – 159,69 тыс.;
- «Рубин» – 91,25 тыс.;
- «Локомотив» – 80,3 тыс.;
- «Краснодар» – 60,22 тыс.
Общая сумма выплат клубам от ФИФА составила 209 миллионов долларов.
Источник: сайт ФИФА