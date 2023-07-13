Чемпион Англии готов перейти в «Спартак» при одном условии

«Спартаку» предложили подписать бывшего защитника «Лестера» Даниэля Амарти.
По информации Metaratings, игрок сборной Ганы готов перейти в «Спартак», если получит зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год.
28-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.
- Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
- Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
- Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings