Чемпион Англии готов перейти в «Спартак» при одном условии

«Спартаку» предложили подписать бывшего защитника «Лестера» Даниэля Амарти.

По информации Metaratings, игрок сборной Ганы готов перейти в «Спартак», если получит зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год.

28-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.