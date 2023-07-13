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Чемпион Англии готов перейти в «Спартак» при одном условии

13 июля 2023, 15:21
5

«Спартаку» предложили подписать бывшего защитника «Лестера» Даниэля Амарти.

По информации Metaratings, игрок сборной Ганы готов перейти в «Спартак», если получит зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год.

28-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

  • Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
  • Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
  • Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Лестер Амарти Даниэль
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1689252058
Нах он нужен.
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JTherry
1689254634
устаревшая "новость", его уже Бешикташ подписал с зарплатой 1,4 лимона...)
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sochi-2013
1689255253
подарите ему губозакаточную машинку
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alefreddy
1689262965
не успели придется еще искать и желательно 4 в дырявую защиту
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