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    Чемпион Англии готов перейти в «Спартак» при одном условии

    «Спартаку» предложили подписать бывшего защитника «Лестера» Даниэля Амарти.

    По информации Metaratings, игрок сборной Ганы готов перейти в «Спартак», если получит зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год.

    28-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

    • Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
    • Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
    • Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30130

      JTherry 11 секунд назад

      устаревшая "новость", его уже Бешикташ подписал с зарплатой 1,4 лимона...)

      0
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      Рейтинг: +14697

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Нах он нужен.

      0
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