«Спартак» отказался бесплатно подписывать чемпиона Англии

«Спартак» отказался от подписания экс-защитника «Лестера» Даниэля Амарти, сообщил в соцсетях журналист Грач Хачатрян.

Московский клуб не проявил интереса к бесплатному переходу футболиста.

Сообщалось, что игрок сборной Ганы был готов перейти в «Спартак» при зарплате в размере 2,5-3 миллиона евро в год.