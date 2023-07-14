«Спартак» отказался бесплатно подписывать чемпиона Англии

«Спартак» отказался от подписания экс-защитника «Лестера» Даниэля Амарти, сообщил в соцсетях журналист Грач Хачатрян.
Московский клуб не проявил интереса к бесплатному переходу футболиста.
Сообщалось, что игрок сборной Ганы был готов перейти в «Спартак» при зарплате в размере 2,5-3 миллиона евро в год.
- Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
- Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
- Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»