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    • «Спартак» отказался бесплатно подписывать чемпиона Англии

    «Спартак» отказался бесплатно подписывать чемпиона Англии

    «Спартак» отказался от подписания экс-защитника «Лестера» Даниэля Амарти, сообщил в соцсетях журналист Грач Хачатрян.

    Московский клуб не проявил интереса к бесплатному переходу футболиста.

    Сообщалось, что игрок сборной Ганы был готов перейти в «Спартак» при зарплате в размере 2,5-3 миллиона евро в год.

    • Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
    • Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
    • Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5222

      fakeid 1 час назад

      но там, наверное, подписной бонус/подъёмные, комиссия агенту такие космические, что, скорее всего, правильно, что хряки его послали. хотя почему я не удивлён тому факту, что они проявили интерес к очередному престарелому зулусу? хряки, вы неисправимы)

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      Рейтинг: +1300

      SLADE2019 2 часа назад

      Бесплатно дураки только отказываются подписывать, а вто такую зарплату платить - грех не отказаться.

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