Агент чемпиона АПЛ отреагировал на новость о возможном переходе в «Спартак»

Пини Захави, агент экс-защитника «Лестера» Даниэля Амарти, рассказал, действительно ли его клиент может оказаться в «Спартаке».

«Нет, новость о готовности Амарти перейти в «Спартак» – неправда.

Были ли предложения от российских клубов? Тоже нет», – заявил агент.