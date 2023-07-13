Агент чемпиона АПЛ отреагировал на новость о возможном переходе в «Спартак»

Пини Захави, агент экс-защитника «Лестера» Даниэля Амарти, рассказал, действительно ли его клиент может оказаться в «Спартаке».
«Нет, новость о готовности Амарти перейти в «Спартак» – неправда.
Были ли предложения от российских клубов? Тоже нет», – заявил агент.
- Амарти ушел из «Лестера» в июне по истечении срока контракта.
- Он играл за «Лестер» с 2016 года и стал с клубом чемпионом Англии.
- Амарти провел 20 матчей в минувшем сезоне АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»