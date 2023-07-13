Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении Далера Кузяева присоединиться к французскому «Гавру».

«Мы поздравили Далера Кузяева. Это была его мечта, это его новый вызов.

Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдет в более сильный клуб – все качества для этого у него есть.

Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – сказал Семак.