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    Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении Далера Кузяева присоединиться к французскому «Гавру».

    «Мы поздравили Далера Кузяева. Это была его мечта, это его новый вызов.

    Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдет в более сильный клуб – все качества для этого у него есть.

    Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – сказал Семак.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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