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Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

13 июля 2023, 13:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении Далера Кузяева присоединиться к французскому «Гавру».

«Мы поздравили Далера Кузяева. Это была его мечта, это его новый вызов.

Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдет в более сильный клуб – все качества для этого у него есть.

Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – сказал Семак.

  • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
  • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
  • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Гавр Кузяев Далер Семак Сергей
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