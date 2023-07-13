Семак отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о решении Далера Кузяева присоединиться к французскому «Гавру».
«Мы поздравили Далера Кузяева. Это была его мечта, это его новый вызов.
Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдет в более сильный клуб – все качества для этого у него есть.
Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», – сказал Семак.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
Источник: телеграм-канал «Зенита»