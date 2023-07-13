Мбаппе объяснил, почему выбрал сборную Франции, а не Камеруна

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о выборе национальной сборной.

Футболист родился в Париже.

Его отец Вильфрид – выходец из Камеруна.

Мбаппе с 2017 года выступает за сборную Франции. Его статистика: 70 матчей, 40 голов, 24 ассиста.

«У меня камерунские корни, но я всю жизнь провел во Франции. Вот почему я ее выбрал. Впрочем, с моим сыном все будет иначе. Решение должно идти от сердца.

Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Возможно, я буду жить в Камеруне, и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам», – сказал Мбаппе.