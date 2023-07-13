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    • Мбаппе объяснил, почему выбрал сборную Франции, а не Камеруна

    Мбаппе объяснил, почему выбрал сборную Франции, а не Камеруна

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о выборе национальной сборной.

    • Футболист родился в Париже.
    • Его отец Вильфрид – выходец из Камеруна.
    • Мбаппе с 2017 года выступает за сборную Франции. Его статистика: 70 матчей, 40 голов, 24 ассиста.

    «У меня камерунские корни, но я всю жизнь провел во Франции. Вот почему я ее выбрал. Впрочем, с моим сыном все будет иначе. Решение должно идти от сердца.

    Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Возможно, я буду жить в Камеруне, и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам», – сказал Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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