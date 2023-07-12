Семин высказался о Кузяеве в «Гавре»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).

Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Переход Кузяева во Францию – отличное событие. Шаг вперед в карьере Далера. Кузяев зарекомендовал себя как футболист, который способен контролировать центр поля и вести игру команды. Его переход в «Гавр» показывает, что путь российским игрокам в Европу по-прежнему открыт», – сказал Семин.