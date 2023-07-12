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    Семин высказался о Кузяеве в «Гавре»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Далера Кузяева во французский «Гавр».

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

    «Переход Кузяева во Францию – отличное событие. Шаг вперед в карьере Далера. Кузяев зарекомендовал себя как футболист, который способен контролировать центр поля и вести игру команды. Его переход в «Гавр» показывает, что путь российским игрокам в Европу по-прежнему открыт», – сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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