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Французский журналист: «Кузяев в «Гавре» будет звездой»

12 июля 2023, 21:47
2

Французский журналист Орельян Маседо, работающий в издании Footmercato, оценил трансфер россиянина Далера Кузяева в «Гавр».

  • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
  • Последние 6 лет он провел в «Зените».
  • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

«Приход Далера Кузяева в Лигу 1 был хорошо воспринят. Учитывая его опыт в «Зените» и в России, ожидалось, что он перейдет в «Тулузу». Думаю, срыв контракта стал ударом для клуба, поскольку их ждет Лига Европы. Был еще «Бешикташ», который предлагал лучшую зарплату.

Видеть, как он отправляется в «Гавр», еще более удивительно и интригующе. Клуб хорошо работает с момента прихода спортивного директора Матье Бодмера в прошлом году. Они смогли подняться в Лигу 1 (после 14 лет ожидания) благодаря синергии в клубе. Уверен, что «Гавр» представил для Далера убедительный проект. У клуба мало средств, но у них сильное руководство с хорошими переговорщиками. В любом случае, он прибывает в качестве звезды команды. Болельщики «Тулузы» уже готовились к подписанию. А в «Гавре» этого совершенно не ожидали. На данный момент это их звезда трансферного окна.

Думаю, что «Гавр» был более убедителен в отношении того, как они видят Далера в проекте. «Тулуза» не смогла с ними конкурировать, – сказал Маседо.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Гавр Кузяев Далер
Комментарии (2)
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paracetamol
1689193295
Кузя - выжатый лимон, хотя для Гавра может выглядеть неплохо!
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