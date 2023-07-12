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    «Зенит» готов отпустить Вендела в аренду

    «Зенит» изменил свою позицию по не вернувшемуся в расположение команды из отпуска полузащитнику Венделу.

    Если раньше клуб не рассматривал вариант с арендой игрока, то теперь готов отпустить его в годичную аренду без права выкупа, сообщил в твиттере журналист Мигель Нето.

    На такое допущение «Зенит» пошел ввиду отсутствия устраивающих предложений по продаже Вендела.

    • Вендел продолжает находиться в Бразилии, несмотря на то что «Зениту» 15 июля предстоит провести матч за Суперкубок России против ЦСКА.
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро у «Спортинга».
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2027 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5188

      fakeid 9 минут назад

      игрок крутейший, спору нет. странно, что за ним не охотится какой-нить ливерпуль. также понятно, что его за**ало выступать без ЛЧ, он на это не подписывался. мудрое решение медведева должно быть в том, чтобы продать его куда-нибудь лямов за 15, но сохранить 50% прав на игрока. потому что один хер он перейдёт в топовый европейский клуб и зенит должен на этом наварить бабла. пс: позор спартаку.

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      Рейтинг: +6503

      Давид59 44 минуты назад

      Хмм. Думаете на аренду найдутся желающие? Скорей всего дома на пляже будет играть

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      Рейтинг: +4383

      Ziklop 46 минут назад

      чувак хапнул денег и решил смыться на отдых в родные пенаты.

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      Рейтинг: +3803

      acor94 > Ziklop 12 минут назад

      А логика, ещё бы 4 года мог столько же получать. Давно известно, что бразильцы недалёкие люди. А так получается и сам денег не получит и Зенит не сможет продать.

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