«Зенит» готов отпустить Вендела в аренду

«Зенит» изменил свою позицию по не вернувшемуся в расположение команды из отпуска полузащитнику Венделу.

Если раньше клуб не рассматривал вариант с арендой игрока, то теперь готов отпустить его в годичную аренду без права выкупа, сообщил в твиттере журналист Мигель Нето.

На такое допущение «Зенит» пошел ввиду отсутствия устраивающих предложений по продаже Вендела.