«Зенит» готов отпустить Вендела в аренду

«Зенит» изменил свою позицию по не вернувшемуся в расположение команды из отпуска полузащитнику Венделу.
Если раньше клуб не рассматривал вариант с арендой игрока, то теперь готов отпустить его в годичную аренду без права выкупа, сообщил в твиттере журналист Мигель Нето.
На такое допущение «Зенит» пошел ввиду отсутствия устраивающих предложений по продаже Вендела.
- Вендел продолжает находиться в Бразилии, несмотря на то что «Зениту» 15 июля предстоит провести матч за Суперкубок России против ЦСКА.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро у «Спортинга».
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2027 года.
Источник: «Бомбардир»