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    Игнатьев: «Вендел и Клаудиньо уже не могут играть вместе»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Зенита» в минувшем сезоне.

    «Зенит» все-таки был сильнее конкурентов в минувшем чемпионате или это просто стечение обстоятельств?

    – Нет. По количеству футболистов хорошего уровня, «Зенит» должен быть чемпионом. Другое дело – следует разобраться, почему команда оказалась в таком психологическом состоянии. Ведь, как говорят, жилы не рвали, чтобы побеждать. Не хватает питерцам экспрессии, скорости, внутреннего огня... Но так случается. Команды, пять раз выигравшие чемпионат, думают, что способны на одной ноге расправиться с любым оппонентом.

    – Но реальность иная.

    – Да, в футболе такое не всегда проходит. Требуется искать дополнительные ресурсы, а заново себя настроить не всегда получается. Хотя Семаку все-таки удается привести все это к общему знаменателю… И потом, мне видится, что Вендел и Клаудиньо не могут уже играть вместе. На них много сфокусировано, а они не справляются с развитием атак. Много перепасовки между собой, передач назад и поперечных. В результате соперник успевает среагировать и выстроить оборонительные редуты.

    – Но раз Семак остается в команде, то, вероятно, наступил момент ее обновлять?

    – Я думаю, что сейчас «Зенит» серьезно займется селекцией. Может, даже не столько важны мастера высокого уровня, сколько просто новая струя. Футболисты, которые способны немного поменять отношение внутри команды, добавить страсти, огня.

    • В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом. Он опередил «Динамо» и «Краснодар» на 1 очко в турнирной таблице.
    • Петербуржцы также выиграли Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии (7)
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    JIEGEHDA
    1717998722
    Игнатьев : я не могу много играть Игнатьев : русские не могут играть А если серьезно то это обидно . Обидно то что Легионеры которые играют спустя рукава на деле сильнее чем наши . Вы тут пишите про шансы. Про русских мол надо давать играть и тд. А польза? Вот серьезно толку то? На деле легионеры после травмы или не приехавшие на сборы выходят и выносят этих же русских которые попу рвали на тренировках
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    Semenycch
    1718000737
    Вот как это здравствуй дерево может быть тренером сборной России? Если ты ничего про Зенит не знаешь, то закрой рот и не отсвечивай, за умного сойдешь! Зенит, как впрочем любой клуб, после одновременной потери нескольких абсолютных лидеров проседает в игре! А ушли Малком и Кузяев! Малком абсолютный лидер в атаке, человек в одиночку разгонявший контратаки Зенита, лучший бомбардир, через которого шли все атаки. И Кузяев, вечный двигатель Зенита, абсолютный боец на любом участке поля!
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    DOCTOR PENALTY
    1718002688
    Коллеги, не могу понять: почему у руля Зенита до сих пор Семак? Должен же быть Semenycch. "*
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