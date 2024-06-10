Игнатьев: «Вендел и Клаудиньо уже не могут играть вместе»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Зенита» в минувшем сезоне.

– «Зенит» все-таки был сильнее конкурентов в минувшем чемпионате или это просто стечение обстоятельств?

– Нет. По количеству футболистов хорошего уровня, «Зенит» должен быть чемпионом. Другое дело – следует разобраться, почему команда оказалась в таком психологическом состоянии. Ведь, как говорят, жилы не рвали, чтобы побеждать. Не хватает питерцам экспрессии, скорости, внутреннего огня... Но так случается. Команды, пять раз выигравшие чемпионат, думают, что способны на одной ноге расправиться с любым оппонентом.

– Но реальность иная.

– Да, в футболе такое не всегда проходит. Требуется искать дополнительные ресурсы, а заново себя настроить не всегда получается. Хотя Семаку все-таки удается привести все это к общему знаменателю… И потом, мне видится, что Вендел и Клаудиньо не могут уже играть вместе. На них много сфокусировано, а они не справляются с развитием атак. Много перепасовки между собой, передач назад и поперечных. В результате соперник успевает среагировать и выстроить оборонительные редуты.

– Но раз Семак остается в команде, то, вероятно, наступил момент ее обновлять?

– Я думаю, что сейчас «Зенит» серьезно займется селекцией. Может, даже не столько важны мастера высокого уровня, сколько просто новая струя. Футболисты, которые способны немного поменять отношение внутри команды, добавить страсти, огня.