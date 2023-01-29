Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

В многих странах прямо сейчас открыто зимнее трансферное окно, которое заканчивается в конце января. Поэтому у клубов остается пару дней для завершения сделки. Все главные трансферы России мы описываем в одном материале:

Все трансферы РПЛ этой зимы

На момент написания материала в графе с ушедшими игроками «Зенита» числятся три игрока: Ловрен, Альберто и Иван. Но сейчас поползли слухи об уходе Малкома.

Малкомом всерьез интересуется «ПСЖ». Возможно, трансфер по приостановке контракта не произошел из-за «хороших отношений между клубами»

Первые инсайды об отъезде Малкома появился в 20-х числах января. Вот стенограмма всей истории:

• 23 января агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия сказал: «Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение. Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки».

• 26 января бразильский журналист Маттео Моретто написал, что «Зенит» сам предложил Малкома «ПСЖ». Тогда же Гарсия назвал эти новости фейком.

• Metaratings сразу же сообщил, что ни Малком, ни Клаудиньо не уйдут из «Зенита» до конца сезона. У игроков вписан бонус за чемпионство.

• 27 января к обсуждению подключились французские медиа. L’equipe написал, что в тот день «Зенит» и «ПСЖ» должны провести официальные переговоры по поводу Малкома. Foot Mercato подключился: Малком сам готов к переходу – это может быть аренда с правом выкупа.

• 28 января: агент Малкома заявил, что переход в «ПСЖ» прямо сейчас (видимо, здесь речь о зимнем трансферном окне) невозможен. Пока «ПСЖ» просто консультировался по этому вопросу.

• 29 января, в дело уже подключился главный инсайдер мира Фабрицио Романо. По его информации, «ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров. L’Equipe сообщил, что действующие чемпионы Франции не воспользовались пунктом ФИФА о приостановке контракта из-за хороших отношений между клубами.

Официальные лица подтверждают эту заинтересованность

Пока со стороны «Зенита» об этом возможном трансфере высказался Сергей Семак. В интервью сайту клуба он сказал:

«Официально оно [предложение] не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть.Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом.

На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло».

А что Клаудиньо и другие бразильцы? Они тоже могут уйти?

Кажется, пока нет причин думать об этом. Родригао уже сказал, что не собирается уходить из «Зенита», и допустил, что рассмотрит вопрос о гражданстве РФ. По Дугласу информации не было, но 22 января он в интервью заявил, что все бразильцы счастливы в «Зените». Вендел – тоже ничего.

Положение Клаудиньо тоже вроде бы не обсуждается. Его переход агент обсуждал только в контексте трансфера Малкома: интерес есть, но без конкретики.

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Фото: официальный сайт РПЛ