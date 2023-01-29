Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

    В многих странах прямо сейчас открыто зимнее трансферное окно, которое заканчивается в конце января. Поэтому у клубов остается пару дней для завершения сделки. Все главные трансферы России мы описываем в одном материале:

    Все трансферы РПЛ этой зимы

    На момент написания материала в графе с ушедшими игроками «Зенита» числятся три игрока: Ловрен, Альберто и Иван. Но сейчас поползли слухи об уходе Малкома.

    Малкомом всерьез интересуется «ПСЖ». Возможно, трансфер по приостановке контракта не произошел из-за «хороших отношений между клубами»

    Первые инсайды об отъезде Малкома появился в 20-х числах января. Вот стенограмма всей истории:

    • 23 января агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия сказал: «Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение. Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки».

    • 26 января бразильский журналист Маттео Моретто написал, что «Зенит» сам предложил Малкома «ПСЖ». Тогда же Гарсия назвал эти новости фейком.

    • Metaratings сразу же сообщил, что ни Малком, ни Клаудиньо не уйдут из «Зенита» до конца сезона. У игроков вписан бонус за чемпионство.

    • 27 января к обсуждению подключились французские медиа. L’equipe написал, что в тот день «Зенит» и «ПСЖ» должны провести официальные переговоры по поводу Малкома. Foot Mercato подключился: Малком сам готов к переходу – это может быть аренда с правом выкупа.

    • 28 января: агент Малкома заявил, что переход в «ПСЖ» прямо сейчас (видимо, здесь речь о зимнем трансферном окне) невозможен. Пока «ПСЖ» просто консультировался по этому вопросу.

    • 29 января, в дело уже подключился главный инсайдер мира Фабрицио Романо. По его информации, «ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров. L’Equipe сообщил, что действующие чемпионы Франции не воспользовались пунктом ФИФА о приостановке контракта из-за хороших отношений между клубами.

    Официальные лица подтверждают эту заинтересованность

    Пока со стороны «Зенита» об этом возможном трансфере высказался Сергей Семак. В интервью сайту клуба он сказал:

    «Официально оно [предложение] не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть.Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом.

    На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло».

    А что Клаудиньо и другие бразильцы? Они тоже могут уйти?

    Кажется, пока нет причин думать об этом. Родригао уже сказал, что не собирается уходить из «Зенита», и допустил, что рассмотрит вопрос о гражданстве РФ. По Дугласу информации не было, но 22 января он в интервью заявил, что все бразильцы счастливы в «Зените». Вендел – тоже ничего.

    Положение Клаудиньо тоже вроде бы не обсуждается. Его переход агент обсуждал только в контексте трансфера Малкома: интерес есть, но без конкретики.

    Кто станет чемпионом РПЛ? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на победителей

    Фото: официальный сайт РПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1607

      Красногвардейчик 14 минут назад

      Мне думается что к следующему сезону, разбегутся все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      Азбука 29 минут назад

      Опять уходит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5984

      GoldPlayFIFARus9 > Азбука 17 минут назад

      В смысле, опять? Новость появилась несколько дней назад, перед закрытием ТО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Пока не возьмут с Зенитом очередное золото никто не уйдет. А потом может кто и уйдет, взамен других голодных до трофеев. Зенит это кузница золотых медалей. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20710

      derrik2000 1 час назад

      Скучно... Скучно без матчей чемпионата и кубка России... ))
      Ну, уйдёт, значит -уйдёт, НЕ уйдёт, значит - НЕ уйдёт.
      Сейчас и Зенит и ПСЖ воду мутят перед журналюгами, не раскрывая, естесттвенно, каких-то контактов между собой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1750

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ни куда он от кормушки не уйдет, кто ему еще семь мультов даст кроме газовых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Hoahin 1 час назад

      И на чью позицию Малком туда поедет?) Мбаппе и Неймара он потеснит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1607

      Красногвардейчик > Hoahin 1 час назад

      На лавку, это ж ясно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16781

      NewLife 1 час назад

      Престижная скамейка ПСЖ ждет. Беременной жене в Париже рожать комфортнее, но думаю, все решат деньги, которые теплотрасса не жалеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Могут перейти из-за игр в еврокубках, но это не точно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      jek718875 2 часа назад

      Мало им бразильцев в Бразилии? Пруд пруди,им и здесь хорошо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11