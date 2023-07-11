Роша рассказал, пожмет ли руку Соболеву, который показал ему непристойный жест

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, есть ли у него претензии к нападающему «Спартака» Александру Соболеву из‑за эпизода с удалениями в матче 28-го тура РПЛ.

«Болельщики вправе говорить всe, что угодно. Но я уже подчeркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечeмся на поле в следующий раз, буду действовать, как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать.

Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять», – заявил Роша.