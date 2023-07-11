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    • Роша рассказал, пожмет ли руку Соболеву, который показал ему непристойный жест

    Роша рассказал, пожмет ли руку Соболеву, который показал ему непристойный жест

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, есть ли у него претензии к нападающему «Спартака» Александру Соболеву из‑за эпизода с удалениями в матче 28-го тура РПЛ.

    «Болельщики вправе говорить всe, что угодно. Но я уже подчeркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечeмся на поле в следующий раз, буду действовать, как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать.

    Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять», – заявил Роша.

    • Соболев показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
    • Судья удалил Соболева и Рошу, который повторил неприличный жест.
    • Дисквалификация игрока ЦСКА была отменена.
    • Соболева отстранили на 4 матча, но позже дисквалификацию сократили до 3-х.

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    Источник: RT

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    11.07.2023 23:51
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