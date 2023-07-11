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    • Корнеев: «Спартак» подписал Медину за неадекватную цену. Прекрасная работа ЦСКА»

    Корнеев: «Спартак» подписал Медину за неадекватную цену. Прекрасная работа ЦСКА»

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

    «Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!

    Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», – сказал Корнеев.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3805

      acor94 26 минут назад

      Неадекватная цена, это он про бельгийца из Кадиза - Бонгонда, читайте внимательно новости. Про стоймость Медины он ничего не сказал!

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      Рейтинг: +3805

      acor94 > acor94 20 минут назад

      Местные мамкины журналисты даже новости от спорт-экспресса спереть грамотно не могут...

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      Рейтинг: +748

      FCSpartakM 33 минуты назад

      А какая цена адекватная? тип нужно было тоже бесплатно взять? Спартак переплатил 1-2 млн за него. Это нормальная практика

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      Рейтинг: +15436

      Алексей З 42 минуты назад

      Специалист игравший в цска и работавший в зените, лучше подумайте кто на поле у армейцев выходить будет ?
      Что ж вы всё за ненавистный вами Спартак печётесь, в своём навозе разгребайтесь , а Абаскаль найдёт всем место на поле , не переживайте.

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      Рейтинг: +15436

      Алексей З 46 минут назад

      Чудо , ну если взяли свободным агентом , то что теперь до конца контракта будете мариновать ?
      Футбол это бизнес.
      Спартак купил. Только время покажет как вложили деньги , а сейчас голимый трёп не о чём.

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