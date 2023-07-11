Корнеев: «Спартак» подписал Медину за неадекватную цену. Прекрасная работа ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!

Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», – сказал Корнеев.