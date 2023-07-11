Корнеев: «Спартак» подписал Медину за неадекватную цену. Прекрасная работа ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!
Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», – сказал Корнеев.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»