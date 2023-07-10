«Все дороги ведут к «Спартаку»: Медину представили, повторив сцену из фильма «Джентльмены»

«Спартак» опубликовал видеопрезентацию новичка команды Хесуса Медины.
Ролик называется «Все дороги ведут к «Спартаку». В съемках, помимо парагвайца, поучаствовали Артем Ребров и Никита Баженов.
Спартаковцы повторили сцену с участием Мэттью Макконахи из фильма «Джентльмены».
- Медина перешел из ЦСКА за 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Спартака»