«Все дороги ведут к «Спартаку»: Медину представили, повторив сцену из фильма «Джентльмены»

«Спартак» опубликовал видеопрезентацию новичка команды Хесуса Медины.

Ролик называется «Все дороги ведут к «Спартаку». В съемках, помимо парагвайца, поучаствовали Артем Ребров и Никита Баженов.

Спартаковцы повторили сцену с участием Мэттью Макконахи из фильма «Джентльмены».