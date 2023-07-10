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    • «Спартак» определился с размером предложения по Санчесу из «Тоттенхэма»

    «Спартак» определился с размером предложения по Санчесу из «Тоттенхэма»

    «Спартак» работает над покупкой центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.

    По информации футбольного агента Тимура Гурцкая, московский клуб готов потратить на трансфер этого игрока 15 миллионов евро.

    «Спартак» получил огромные деньги на трансферное окно. Такие деньги в это трансферное окно ни один клуб тратить не будет.

    – Ты веришь в трансфер Дэвинсона Санчеса?

    – Да, «Спартак» направил предложение «Тоттенхэму» на 15 миллионов. Зарплата Санчеса – 5 миллионов. И он еще думает.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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