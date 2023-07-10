Нобоа назвал худшего тренера в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об экс-тренере «Зенита» Роберто Манчини.

– Ругался ли ты с Манчини?

– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими – нет.

Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть». И больше я на поле не выходил.

– Манчини – худший тренер?

– Да.