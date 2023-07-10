Нобоа назвал худшего тренера в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об экс-тренере «Зенита» Роберто Манчини.
– Ругался ли ты с Манчини?
– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими – нет.
Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть». И больше я на поле не выходил.
– Манчини – худший тренер?
– Да.
- Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/2018.
- Сейчас он возглавляет сборную Италии.
Источник: «РБ Спорт»