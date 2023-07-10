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Нобоа назвал худшего тренера в своей карьере

10 июля 2023, 13:30
3

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об экс-тренере «Зенита» Роберто Манчини.

– Ругался ли ты с Манчини?

– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими – нет.

Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть». И больше я на поле не выходил.

– Манчини – худший тренер?

– Да.

  • Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/2018.
  • Сейчас он возглавляет сборную Италии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нобоа Кристиан Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Вомбат
1688988692
Этот худший тренер привел к золоту ЧЕ довольно посредственную по составу сборную. А до того выигрывал АПЛ с составом, который в подметки не годится нынешнему составу Сити. Да, в Зените он провалился, но не оттого, что был вообще плох, а от того что приехал не работать, а заработать. Перед тем, как принять Италию. Зенит Манчини готовил только к международным матчам. И в группе ЛЕ и в плейофф при Манчини Зенит выглядел намного сильнее, чем в чемпионате. Крепким европейским середняком. Ну а Нобоа в Зените себя не проявил. Не помню, чтобы он признавался лучшим игроком матча. Как правило, он был в числе худших.
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balam
1688990343
Кристиан ответил за свою карьеру,так что все корректно
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zigbert
1688992585
Нобоа говорит такие слова лишь из за личной неприязни к Манчини. А так достижения Манчини более чем убедительные.
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