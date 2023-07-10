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    Нобоа назвал худшего тренера в своей карьере

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об экс-тренере «Зенита» Роберто Манчини.

    – Ругался ли ты с Манчини?

    – 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими – нет.

    Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть». И больше я на поле не выходил.

    – Манчини – худший тренер?

    – Да.

    • Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/2018.
    • Сейчас он возглавляет сборную Италии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101891

      zigbert 34 минуты назад

      Нобоа говорит такие слова лишь из за личной неприязни к Манчини. А так достижения Манчини более чем убедительные.

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      Рейтинг: +1615

      balam 1 час назад

      Кристиан ответил за свою карьеру,так что все корректно

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      Рейтинг: +5158

      fakeid 1 час назад

      худший - не худший, а итальянский рфс (хз, как он называется) заплатил за него зениту. и не обломался, судя по выигранному евро и установленному рекорду без поражений.

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      Рейтинг: +12786

      Вомбат 1 час назад

      Этот худший тренер привел к золоту ЧЕ довольно посредственную по составу сборную. А до того выигрывал АПЛ с составом, который в подметки не годится нынешнему составу Сити. Да, в Зените он провалился, но не оттого, что был вообще плох, а от того что приехал не работать, а заработать. Перед тем, как принять Италию. Зенит Манчини готовил только к международным матчам. И в группе ЛЕ и в плейофф при Манчини Зенит выглядел намного сильнее, чем в чемпионате. Крепким европейским середняком. Ну а Нобоа в Зените себя не проявил. Не помню, чтобы он признавался лучшим игроком матча. Как правило, он был в числе худших.

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      Рейтинг: +7193

      Semenycch 2 часа назад

      Практически во всем согласен с Нобоа! Манчини не тренер - это куча г.....а!

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      Рейтинг: +15417

      Алексей З 2 часа назад

      Кто кроме нас и эквадорцев знает о Нобоа, и кто о Манчини ?

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