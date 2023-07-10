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    • Тренер «Фенербахче» рассказал, почему Джеко не сыграл с «Зенитом»

    Тренер «Фенербахче» рассказал, почему Джеко не сыграл с «Зенитом»

    Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал объяснил неучастие Эдина Джеко в матче Кубка PARI Премьер с «Зенитом».

    «Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

    Считаю, что сейчас мы идeм шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», – сказал Картал.

    • Джеко стал игроком «Фенербахче» 22 июня.
    • Сообщалось, что он отказывался от поездки в Санкт-Петербург из-за политической ситуации в мире и внутри РФ.
    • Ранее форвард активно выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины против России.
    • В итоге Эдин приехал на матч с «Зенитом», но на поле так и не вышел.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      erybov1965 2 часа назад

      Не хотели обижать хозяев.

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