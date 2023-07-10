Тренер «Фенербахче» рассказал, почему Джеко не сыграл с «Зенитом»

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал объяснил неучастие Эдина Джеко в матче Кубка PARI Премьер с «Зенитом».

«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

Считаю, что сейчас мы идeм шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», – сказал Картал.