Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в расположение клуба.

Пока петербургская команда готовится к новому сезону, игрок развлекается в Бразилии.

В воскресенье – в день матча Кубка PARI Премьер «Зенит» – «Фенербахче» – хавбек был на концерте поп-исполнителя Mumuzinho.

Соответствующие фото и видео он опубликовал в своих соцсетях.

Фото: соцсети Вендела