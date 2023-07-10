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  • Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

10 июля 2023, 11:38
1

Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в расположение клуба.

Пока петербургская команда готовится к новому сезону, игрок развлекается в Бразилии.

В воскресенье – в день матча Кубка PARI Премьер «Зенит» – «Фенербахче» – хавбек был на концерте поп-исполнителя Mumuzinho.

Соответствующие фото и видео он опубликовал в своих соцсетях.

Фото: соцсети Вендела

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Кубок PARI Премьер Фенербахче Зенит Зенит Вендел
Комментарии (1)
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Ziklop
1688982591
он торчит! под кайфом чудак. по уму ему штрафные санкции по максимуму, но продажные чинуши этого не сделают, за взятку продадутся как всегда!
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