Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в расположение клуба.
Пока петербургская команда готовится к новому сезону, игрок развлекается в Бразилии.
В воскресенье – в день матча Кубка PARI Премьер «Зенит» – «Фенербахче» – хавбек был на концерте поп-исполнителя Mumuzinho.
Соответствующие фото и видео он опубликовал в своих соцсетях.
Фото: соцсети Вендела
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Бомбардир»