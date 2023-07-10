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    • Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

    Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в расположение клуба.

    Пока петербургская команда готовится к новому сезону, игрок развлекается в Бразилии.

    В воскресенье – в день матча Кубка PARI Премьер «Зенит» – «Фенербахче» – хавбек был на концерте поп-исполнителя Mumuzinho.

    Соответствующие фото и видео он опубликовал в своих соцсетях.

    Фото: соцсети Вендела

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4352

      Ziklop 10 минут назад

      он торчит! под кайфом чудак. по уму ему штрафные санкции по максимуму, но продажные чинуши этого не сделают, за взятку продадутся как всегда!

      0
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      Рейтинг: +1953

      Болотоход 41 минуту назад

      Зулусу до лампочки на бзянит!
      Бабла урвал и отдыхает)))

      Не хочет к вшивым возвращаться - не хочет!!!!!

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      Рейтинг: +186

      Айболид 55 минут назад

      Внизу главдемон распушил перья и закукарекал .

      1
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      Рейтинг: +1104

      Номэд 1 час назад

      Обратите внимание. Надпись "вендел" в радужных цветах. Пи(д)орский князь, вот тебе ещё одно подтверждение, что вшивые - это ЛГБТ-клуб.

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