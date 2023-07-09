Бердыев прокомментировал назначение в «Динамо» Мх

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев дал интервью после назначения.

Ранее пост генерального директора махачкалинцев занял Шамиль Газизов.

В минувшем сезоне Первой лиги «Динамо» заняло 8-е место.

Новый сезон стартует на следующей неделе.

– Курбан Бекиевич, какие факторы повлияли на ваше решение возглавить махачкалинское «Динамо»?

– Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьезный проект.

Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного.

– Можно ли назвать цейтнотом нынешнюю ситуацию с назначением на пост за неделю до старта первенства? Или это не проблема?

– Определенные трудности есть, безусловно.

Есть удовлетворенность функциональным состоянием игроков «Динамо». Что касается тактических перестроений, взаимодействия, я думаю, со временем наладим.

– Насколько хорошо вы знаете команду?

– Сказать, что я ее хорошо знаю, было бы неправдой. Я смотрел тренировки «Динамо» и контрольную игру с «Ахматом» в Кавминводах, и команда на меня произвела хорошее впечатление.

– Стоит ли ждать в связи с вашим назначением каких-то масштабных кадровых изменений? Или эти изменения коснутся главным образом тренировочного процесса, игровых нюансов?

– На этот вопрос мне сложно ответить, потому что только сегодня приступил к работе. Наверное, какие-то изменения будут, они планируются. Но насколько они будут реализованы, покажет время.

– Вы были тренером клуба первой лиги более 20 лет назад, когда выиграли первенство с Рубином. Насколько хорошо знаете нынешнюю Первую лигу, представляете ли расклад сил в дивизионе?

– Нет, честно говоря, Первую лигу вообще не представляю. Несколько матчей смотрел в прошлом сезоне, видел контрольные игры в это межсезонье. По сборам тяжело судить о командах, но, тем не менее, видно, что клубы Премьер-лиги испытывают серьезное сопротивление в контрольных матчах с клубами Первой лиги.

Думаю, что претендентов на выход в Премьер-лигу в этом сезоне будет намного больше, чем в прошлом. Что радует.