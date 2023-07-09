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    • Семин ответил, почему Миранчук не заиграл в Италии на уровне Хвичи

    Семин ответил, почему Миранчук не заиграл в Италии на уровне Хвичи

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил карьеру полузащитника Алексея Миранчука в Италии.

    «Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.

    Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи Кварацхелии? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», – сказал Семин.

    • Миранчук в Серии А с 2020 года.
    • Сейчас он вернулся в «Аталанту» после аренды в «Торино».
    • Хвича был признан лучшим игроком Серии А прошлого сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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