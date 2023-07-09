Семин ответил, почему Миранчук не заиграл в Италии на уровне Хвичи

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил карьеру полузащитника Алексея Миранчука в Италии.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.

Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи Кварацхелии? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», – сказал Семин.