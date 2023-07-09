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  • Семин ответил, почему Миранчук не заиграл в Италии на уровне Хвичи

Семин ответил, почему Миранчук не заиграл в Италии на уровне Хвичи

9 июля 2023, 16:05
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил карьеру полузащитника Алексея Миранчука в Италии.

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.

Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи Кварацхелии? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича», – сказал Семин.

  • Миранчук в Серии А с 2020 года.
  • Сейчас он вернулся в «Аталанту» после аренды в «Торино».
  • Хвича был признан лучшим игроком Серии А прошлого сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Наполи Миранчук Алексей Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (4)
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Сержтир
1688917914
Каждый игрок полезен по своему, а ждать того что будут два Хвичи и или два Месси довольно глупо и смешно.
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Теркчанин
1688919039
Всё очень просто, мастерства не хватает
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SLADE2019
1688973134
Миранчук объективно слабее Хвичи. Семин видимо сказал про травмы, не подумав.
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odessakmv
1690799687
просто потому, что тупо - ЛЕНТЯЙ!
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