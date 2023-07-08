Вдова комментатора Розанова: «Когда у Юры обнаружили рак, Гинер предложил помощь»

Жанетта Агеева, вдова комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова, рассказала о помощи со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера, когда у журналиста обнаружили рак.

– Юре приписывают консультационные услуги Роману Абрамовичу при комплектовании «Челси». Сам он это опровергал, но был ли близок к сильным мира сего в других вопросах?

– Когда Абрамович купил команду, к Юре обратился кто-то из его соратников с просьбой дать аналитическую оценку возможных новичков. Это ничем не закончилось, насколько знаю, а других случаев не припомню. Но когда Юра заболел, помощь предложил Евгений Гинер. Вероятно, уважая Юру как комментатора и давнего армейского болельщика, позвонил, сказал, что готов организовать обследование и лечение. Юра слегка растерялся, но Гинер действительно нашел врачей и добился консультаций. Принял очень деятельное участие, при его содействии мы даже ездили в Мюнхен к немецким докторам. Все это было необыкновенно вовремя и от души, вспоминаю Гинера с огромной благодарностью.