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    • Вдова комментатора Розанова: «Когда у Юры обнаружили рак, Гинер предложил помощь»

    Вдова комментатора Розанова: «Когда у Юры обнаружили рак, Гинер предложил помощь»

    Жанетта Агеева, вдова комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова, рассказала о помощи со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера, когда у журналиста обнаружили рак.

    – Юре приписывают консультационные услуги Роману Абрамовичу при комплектовании «Челси». Сам он это опровергал, но был ли близок к сильным мира сего в других вопросах?

    – Когда Абрамович купил команду, к Юре обратился кто-то из его соратников с просьбой дать аналитическую оценку возможных новичков. Это ничем не закончилось, насколько знаю, а других случаев не припомню. Но когда Юра заболел, помощь предложил Евгений Гинер. Вероятно, уважая Юру как комментатора и давнего армейского болельщика, позвонил, сказал, что готов организовать обследование и лечение. Юра слегка растерялся, но Гинер действительно нашел врачей и добился консультаций. Принял очень деятельное участие, при его содействии мы даже ездили в Мюнхен к немецким докторам. Все это было необыкновенно вовремя и от души, вспоминаю Гинера с огромной благодарностью.

    • Розанов работал комментатором с 1996 года по 2018.
    • В начале 2019 года у него обнаружили онкологию.
    • Журналист умер в 2021 году в возрасте 59 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +375

      гууд 1 час назад

      Лучше него не кто не рассказывал матчи апл... спасибо!

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