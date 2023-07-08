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    Уткин встал на защиту Медины, вспомнив слова Ди Марии

    Василий Уткин не видит ничего предосудительного в вероятном трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    «Ребят, вы жестко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему / игра за деньги». Парень год (ну, чуть больше) назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нем неплохо поднял.

    А вообще на эту тему очень четко высказался лет пять назад Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону»; тогда еще к Месси – и его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал».

    И Анхель ответил очень просто. Я из Росарио, сказал он, и я воспитанник «Росарио Сентраль». Вот за «Ньюэллс Олд Бойз» (другой клуб из Росарио, соперник в дерби) я играть не стану, а все остальное – работа», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8052

      BarStep 25 минут назад

      Совершенно в дырочку, Вася!

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      Рейтинг: +1090

      Krics 1 час назад

      Ничего личного только бизнес,ихмо.

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