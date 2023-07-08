В Италии раскрыли зарплату вратаря «Шахтера» Трубина в случае перехода в «Интер»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин согласовал условия личного контракта с «Интером».

В случае перехода в миланский клуб он подпишет соглашение до лета 2028 года с зарплатой 1,8 миллиона евро плюс бонусы.

Украинец рассматривается в качестве замены для Андре Онаны, который близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

«Интеру» придется заплатить за вратаря от 10 до 15 миллионов евро.