Медина присутствует на матче ЦСКА – «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина следит за первым матчем Братского кубка против «Динамо».
Парагваец прибыл на игру, несмотря на свое отсутствие в заявке команды.
Ожидается, что в ближайшее время футболист перейдет в «Спартак».
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.
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Источник: «Бомбардир»