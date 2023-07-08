Медина присутствует на матче ЦСКА – «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина следит за первым матчем Братского кубка против «Динамо».

Парагваец прибыл на игру, несмотря на свое отсутствие в заявке команды.

Ожидается, что в ближайшее время футболист перейдет в «Спартак».

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

«Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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