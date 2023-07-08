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    • ЦСКА и «Динамо» назвали составы на первый матч Братского кубка

    ЦСКА и «Динамо» назвали составы на первый матч Братского кубка

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на первый матч Братского кубка.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Шайхутлдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалe, Тюкавин.

    Запасные: Будачeв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулeв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мащурин, Лаксальт.

    • Первый матч Братского кубка пройдет на «ВЭБ Арене».
    • Начало – в 13:30 мск.
    • Ответная игра состоится завтра, 9 июля, на «ВТБ Арене».

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    Источник: «Бомбардир»

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