ЦСКА и «Динамо» назвали составы на первый матч Братского кубка

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на первый матч Братского кубка.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутлдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалe, Тюкавин.
Запасные: Будачeв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулeв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мащурин, Лаксальт.
- Первый матч Братского кубка пройдет на «ВЭБ Арене».
- Начало – в 13:30 мск.
- Ответная игра состоится завтра, 9 июля, на «ВТБ Арене».
Источник: «Бомбардир»