ЦСКА и «Динамо» назвали составы на первый матч Братского кубка

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на первый матч Братского кубка.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутлдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалe, Тюкавин.

Запасные: Будачeв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулeв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мащурин, Лаксальт.