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  • Генсек РФС Митрофанов ответил на критику календаря РПЛ со стороны Семака

Генсек РФС Митрофанов ответил на критику календаря РПЛ со стороны Семака

8 июля 2023, 11:48
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал недовольство главного тренера «Зенита» Сергея Семака календарем сезона-2023/24.

«Календарь очень взвешенный и сбалансированный. Все клубы находятся в равных условиях, насколько это возможно. Все временные слоты, через которые не играют, выверены идентично по отношению ко всем клубам.

Там, где есть возможность предоставить недельный цикл, авторы календаря его предоставляют. Есть базовое правило, которое говорит о том, что матч должен начинаться не ранее, чем через 48 часов [после окончания предыдущего]. Оно соблюдается.

Календарь учитывает все нюансы в отношении всех клубов. Наверное, часть ограничений при составлении календаря со следующего года мы будем отметать.

Какие? Например, когда клубы считают более правильным проводить на стадионах концерты в выходные дни, когда проводятся туры, нежели футбольные матчи», – сказал Митрофанов.

  • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.
  • «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Митрофанов Максим
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jek718875
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