Семак раскритиковал календарь РПЛ: «Все тренеры меня поддержат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь РПЛ и Fonbet Кубка России.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня – на четвертый.

Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет – всегда чемпионат», – сказал Семак.