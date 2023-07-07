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  • Семак раскритиковал календарь РПЛ: «Все тренеры меня поддержат»

Семак раскритиковал календарь РПЛ: «Все тренеры меня поддержат»

7 июля 2023, 11:40
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь РПЛ и Fonbet Кубка России.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня – на четвертый.

Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет – всегда чемпионат», – сказал Семак.

  • Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.
  • «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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BRO_football
1688720170
И чего он ноет в этот раз? В прошлые разы календарь не нравился, потому что из-за еврокубков было мало времени на отдых. Теперь еврокубков нет и всё равно календарь плохой!
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Semargl18
1688720194
А что Семак то ноет.. У зенита резервов на 4 матча подряд хватит.. а не хватит купят. "корректно" купят
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Skull_Boy
1688720485
Чемпионат еще не начался, а уже ноет, не тренер, а 100% баба
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DVOK68
1688721619
Не капризничай,Сёма...
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rash1959
1688723056
Сирожа, не ной. Чемпионство все равно тебе нарисуют в кабинетах.
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acor94
1688726787
Манчестер в том сезоне сыграл почти 60 матчей, а этому 30 много, ну стыдно слушать, никто с тобой не согласится!
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Давид59
1688731287
Читаю комменты. Некоторые предлагают остановить чемпионат. Грустно всё это. Еврокубков нет. За золото борются 2-3 клуба. Отгрохали арену на 65 тысяч. Ждали финал Лиги чемпионов. В хоккее та же история. В этом году у нас должен был быть чемпионат мира. Бомбардир постит девочек, в купальниках...
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ЗаЖиМ
1688742208
Ла, что-то Богданыч сдаёт, не по фаворитски как-то...
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Lilipyt
1688767148
К чему ныть? Сейчас восстановительный процесс идет гораздо быстрее чем раньше. Уже еврокубков нет. График свободный. Поэтому наши недоспортсмены на международном уровне как школьники в институте. Медленные, слабые и тупорылые!
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ziborock
1688804642
Тебя, травоядного, уже поддержали все 15 клубов когда ты вы хотели отдать составление календаря Дюкову!))) Не прокатило?! Миллер сказал: "Ныть!" Серёжа исполнил!
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