Комментатор Андронов: «Уход Медины в «Спартак» – благо для ЦСКА, он гроза ночных клубов и кутежа»

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, положительно оценил готовящийся трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Для ЦСКА это благо (как продажа Константина Марадишвили в «Локо» за 7 миллионов евро в 2021 году). Медина – гроза ночных клубов и кутежа. Пусть [уходит]» – написал Андронов.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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