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    • Комментатор Андронов: «Уход Медины в «Спартак» – благо для ЦСКА, он гроза ночных клубов и кутежа»

    Комментатор Андронов: «Уход Медины в «Спартак» – благо для ЦСКА, он гроза ночных клубов и кутежа»

    Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, положительно оценил готовящийся трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

    «Для ЦСКА это благо (как продажа Константина Марадишвили в «Локо» за 7 миллионов евро в 2021 году). Медина – гроза ночных клубов и кутежа. Пусть [уходит]» – написал Андронов.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +718

      SanInstructor 1 час назад

      ага, второй по гол + пас в команде, вот и вся суть этих как бы комментаторов...

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