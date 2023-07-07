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  • Комментатор Андронов: «Уход Медины в «Спартак» – благо для ЦСКА, он гроза ночных клубов и кутежа»

Комментатор Андронов: «Уход Медины в «Спартак» – благо для ЦСКА, он гроза ночных клубов и кутежа»

7 июля 2023, 21:44
5

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ» и болельщик ЦСКА, положительно оценил готовящийся трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Для ЦСКА это благо (как продажа Константина Марадишвили в «Локо» за 7 миллионов евро в 2021 году). Медина – гроза ночных клубов и кутежа. Пусть [уходит]» – написал Андронов.

  • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
  • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус
Комментарии (5)
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SanInstructor
1688755821
ага, второй по гол + пас в команде, вот и вся суть этих как бы комментаторов...
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Рыло свина
1688791300
ему ночные клубы помогают сконцентрироваться на игре.
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