В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Фернандеса в «Зенит»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».

Сообщалось, что петербургский клуб заключит с защитником двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.