В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Фернандеса в «Зенит»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».
Сообщалось, что петербургский клуб заключит с защитником двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо