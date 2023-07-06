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    • В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Фернандеса в «Зенит»

    В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Фернандеса в «Зенит»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».

    Сообщалось, что петербургский клуб заключит с защитником двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30041

      JTherry 45 минут назад

      "Теперь все встало на свои места..."
      ...опять и снова по БГ "нае*али!"...)))

      1
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      Рейтинг: +1229

      rac531 1 час назад

      Так ЦСКА и ЗЕНИТ побратимы))))))))))))))))
      Недаром же б-жи конюшне весной ТРИ очка подарили)

      1
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      Рейтинг: +4858

      Бомбардиръ 1 час назад

      Лучше бы было, чтобы Фернандес застрял там, в Бразилии.

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