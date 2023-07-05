Нассер Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ», высказался об отсутствии у команды титула Лиги чемпионов.

«Обсуждать трофеи не хочу. Меня интересует игра команды. Будем показывать хороший футбол – придут результаты.

Это медиа ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но ее хотят выиграть много желающих. Не только «ПСЖ» вкладывает в это деньги.

Мы хотим заложить фундамент. Атакующий футбол принесет нам результат. Без фундамента не будет результата. Помимо амбиций у нас есть логика. У нас есть время, чтобы работать, строить и добиваться целей», – сказал Аль-Хелайфи.