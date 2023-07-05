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    • Президент «ПСЖ» – об отсутствии титула ЛЧ: «Меня интересует игра команды»

    Президент «ПСЖ» – об отсутствии титула ЛЧ: «Меня интересует игра команды»

    Нассер Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ», высказался об отсутствии у команды титула Лиги чемпионов.

    «Обсуждать трофеи не хочу. Меня интересует игра команды. Будем показывать хороший футбол – придут результаты.

    Это медиа ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но ее хотят выиграть много желающих. Не только «ПСЖ» вкладывает в это деньги.

    Мы хотим заложить фундамент. Атакующий футбол принесет нам результат. Без фундамента не будет результата. Помимо амбиций у нас есть логика. У нас есть время, чтобы работать, строить и добиваться целей», – сказал Аль-Хелайфи.

    • «ПСЖ» в 1996 году выигрывал Кубок обладателей кубков.
    • У команды 11 чемпионств – это рекорд Франции.
    • Сегодня «ПСЖ» возглавил Луис Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    05.07.2023 23:37
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