10 худших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.
Топ-10 клубов с худшим трансферным сальдо за последние девять лет выглядит так. Продажи своих воспитанников не учитываются.
1. «ПСЖ» (-646 миллионов евро).
2. «Манчестер Юнайтед» (-584).
3. «Челси» (-580).
4. «Барселона» (-368).
5. «Тоттенхэм» (-311).
6. «Арсенал» (-275).
7. «Милан» (-254).
8. «Эвертон» (-242).
9. «Астон Вилла» (-208).
10. «Интер» (-207).
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