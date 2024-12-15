10 худших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.

Топ-10 клубов с худшим трансферным сальдо за последние девять лет выглядит так. Продажи своих воспитанников не учитываются.

1. «ПСЖ» (-646 миллионов евро).

2. «Манчестер Юнайтед» (-584).

3. «Челси» (-580).

4. «Барселона» (-368).

5. «Тоттенхэм» (-311).

6. «Арсенал» (-275).

7. «Милан» (-254).

8. «Эвертон» (-242).

9. «Астон Вилла» (-208).

10. «Интер» (-207).

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