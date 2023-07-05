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Четыре клуба из Турции интересуются российским вратарем

5 июля 2023, 14:59

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

– Сейчас Андрей находится в Санкт-Петербурге, тренируется, поддерживает форму. Что касается здоровья, с Андреем, слава богу, все хорошо, тренируется в полную силу.

– В прессе сообщалось об интересе к Луневу со стороны турок, ПАОКа. Как обстоит ситуация сейчас?

– Скажу так: все, о чем сообщалось в прессе, имеет много общего с действительностью. Есть интерес от четырех турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Последний мы сразу отвергли, Иран не рассматривается.

Из России тоже есть варианты, но мы, как и говорили ранее, в приоритет ставим Европу. Кроме того, Деннис Лахтер предлагал Андрея «Маккаби Тель-Авив» – нам это непонятно и это вызывает серьезные вопросы, мы его не уполномочивали это делать.

  • Лунев – свободный агент.
  • Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
  • Лунев брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Лунев Андрей
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