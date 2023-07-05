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  • Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу

Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу

5 июля 2023, 12:03

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заверил, что участие нападающего команды Артема Дзюбы в различных развлекательных шоу не влияет на его положение в клубе.

– Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в различных шоу?

– Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону.

– В «Локомотиве» смотрят на «Большое шоу», которое недавно выходило?

– Мы не смотрим этого.

– Понятно, что это не сказывается на спортивных достижениях, но репутационно...

– Сегодня очень много контента в интернете. Букмекерские конторы делают очень много контента, чтобы привлекать внимание к себе, а потом часть денег тоже перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится смотреть. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Я это не смотрю.

  • У Дзюбы контракт до следующего лета с опцией продления.
  • Весной он стал лучшим бомбардиром команды.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
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