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    • Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу

    Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заверил, что участие нападающего команды Артема Дзюбы в различных развлекательных шоу не влияет на его положение в клубе.

    – Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в различных шоу?

    – Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону.

    – В «Локомотиве» смотрят на «Большое шоу», которое недавно выходило?

    – Мы не смотрим этого.

    – Понятно, что это не сказывается на спортивных достижениях, но репутационно...

    – Сегодня очень много контента в интернете. Букмекерские конторы делают очень много контента, чтобы привлекать внимание к себе, а потом часть денег тоже перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится смотреть. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Я это не смотрю.

    • У Дзюбы контракт до следующего лета с опцией продления.
    • Весной он стал лучшим бомбардиром команды.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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