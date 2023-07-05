Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заверил, что участие нападающего команды Артема Дзюбы в различных развлекательных шоу не влияет на его положение в клубе.
– Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в различных шоу?
– Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону.
– В «Локомотиве» смотрят на «Большое шоу», которое недавно выходило?
– Мы не смотрим этого.
– Понятно, что это не сказывается на спортивных достижениях, но репутационно...
– Сегодня очень много контента в интернете. Букмекерские конторы делают очень много контента, чтобы привлекать внимание к себе, а потом часть денег тоже перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится смотреть. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Я это не смотрю.
- У Дзюбы контракт до следующего лета с опцией продления.
- Весной он стал лучшим бомбардиром команды.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.