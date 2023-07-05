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    Волков: «Галицкий сказал про меня: «Это будет игрок-бомба»

    Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий видит в нем потенциал.

    – Первый разговор с Галицким помнишь?

    – Как раз когда меня в молодежке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич, очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела.

    Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной.

    • 20-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Волкова 27 матчей, гол, ассист.
    • Галицкий создал «Краснодар» 15 лет назад.

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    Источник: Sport24

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