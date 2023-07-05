Волков: «Галицкий сказал про меня: «Это будет игрок-бомба»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий видит в нем потенциал.

– Первый разговор с Галицким помнишь?

– Как раз когда меня в молодежке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич, очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела.

Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной.