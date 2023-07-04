«Зенит» установил цену на Вендела для «Коринтианса»

«Зенит» не готов отдать полузащитника Вендела в аренду «Коринтиансу»
По информации Goal, клуб из Петербурга настаивает на полноценном трансфере за 18 миллионов евро.
«Коринтианс» не сможет заплатить такую сумму, поэтому может включить в сделку игроков, чтобы сбить цену.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
- Вендел близок к переходу во «Фламенго».
Источник: Goal