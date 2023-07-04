«Зенит» установил цену на Вендела для «Коринтианса»

«Зенит» не готов отдать полузащитника Вендела в аренду «Коринтиансу»

По информации Goal, клуб из Петербурга настаивает на полноценном трансфере за 18 миллионов евро.

«Коринтианс» не сможет заплатить такую сумму, поэтому может включить в сделку игроков, чтобы сбить цену.