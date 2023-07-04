Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» установил цену на Вендела для «Коринтианса»

    «Зенит» не готов отдать полузащитника Вендела в аренду «Коринтиансу»

    По информации Goal, клуб из Петербурга настаивает на полноценном трансфере за 18 миллионов евро.

    «Коринтианс» не сможет заплатить такую сумму, поэтому может включить в сделку игроков, чтобы сбить цену.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
    • Вендел близок к переходу во «Фламенго».

    Новости по теме
    Аршавин заявил, что Вендел воспользовался бы правилом ФИФА о приостановке контракта 3
    В «Фламенго» прояснили ситуацию с переговорами по Венделу 5
    «Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ 7
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15364

      Алексей З 3 часа назад

      Если не захочет играть , не заставишь.
      Да контракт , но кому нужен возильщик ваты.
      Придут к определённому решению, устраивающее всех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5026

      fakeid 3 часа назад

      он 24 стоит сейчас. с 18 идите нахер, или давайте в натуре включайте в сделку новых игроков. в первый раз обули коринтианс из-за алберто потенциально лямов на 40-50. нам понравилось, давайте второй сезон. хряки извизжатся тогда вообще в печь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15364

      Алексей З > fakeid 3 часа назад

      Крышу снесло или на долдности у Миллера ?
      Так и Медведев не говоиит , как ты.
      Неужели на подсосе у Миллера ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5026

      fakeid > Алексей З 2 часа назад

      ну вот ты и начал визжать. а что касается расценок - поизучай на досуге, что такое рыночные отношения, особенно в футболе. когда (условно) за 50-лямного игрока выкладывают по 90-100, а мы, по твоей тарасофской логике, должны продавать дешевле рынка. так только тупорылый лукойл работает, а ранее фердун и его фердуниха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 > fakeid 2 часа назад

      Вот и посмотрим за какую цену уйдет Клаудиньо ваш. Посмотрим какие в газпроме менеджеры сидят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 > SLADE2019 2 часа назад

      Извиняюсь, Вендел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6112

      GoldPlayFIFARus9 5 часов назад

      Не думаю что у бразильцев будут такие деньги. Но если игрок хочет на Родину, то надо отпускать, пусть может и чуть за меньшую сумму. Лучшие годы всё равно провёл за Зенит, один фиг с каждым годом цена будет только падать, игроки то не молодеют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      FCSpartakM > GoldPlayFIFARus9 4 часа назад

      лучшие годы) чувак тупо проварился в местном болоте и в еврокубках толком не играл)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18849

      NewLife 5 часов назад

      Не Боррелиоз, не Малком, тем более не Клава - Вендел это самый сильный игрок и стержень синита, жаль если ему придется жить на помойке до 2027 г.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Болотоход 5 часов назад

      За 20,5 почти купили продадут максимум за 10-12,но помойка все ровно скажет что мы в +30 лям вышли))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29999

      JTherry > Болотоход 5 часов назад

      бом.жи пошли на принцип, и дело пахнет керосином, забывая, что Вендел может приостановить контракт... каких игроков можно включить в сделку, если у Фонтанки и так пасется 10 зулусов...) в чемпионате Рио играют российские клубы или наоборот..?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5026

      fakeid > JTherry 3 часа назад

      не может.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 