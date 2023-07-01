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    Жиго ответил, нырял ли Соболев на тренировках «Спартака»

    Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

    – Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись.

    Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И, надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.

    – Он нырял на тренировках?

    – Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.

    Да, иногда на поле можно попробовать. Но, если это фол, значит, фол. Если нет, продолжаем.

    • Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
    • С командой он выиграл Кубок России.
    • Сейчас футболист выступает за «Марсель».

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    Источник: Sport24

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    01.07.2023 11:34
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