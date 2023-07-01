Жиго ответил, нырял ли Соболев на тренировках «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.
– Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись.
Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И, надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.
– Он нырял на тренировках?
– Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.
Да, иногда на поле можно попробовать. Но, если это фол, значит, фол. Если нет, продолжаем.
- Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
- С командой он выиграл Кубок России.
- Сейчас футболист выступает за «Марсель».
Источник: Sport24