Жиго ответил, нырял ли Соболев на тренировках «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

– Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись.

Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И, надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.

– Он нырял на тренировках?

– Нет-нет-нет. Никогда. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень.

Да, иногда на поле можно попробовать. Но, если это фол, значит, фол. Если нет, продолжаем.