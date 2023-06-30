Жиго: «Федун сделал «Спартак» чемпионом»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о роли Леонида Федуна в истории «Спартака».

– Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака». Он дал этому клубу все. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего.

– Он же ушел из «Спартака».

– Да-да, я знаю, что он ушел. Конечно, это грустно. Но это его выбор. Надеюсь, и без него «Спартак» тоже сможет выиграть титул.