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    Жиго: «Федун сделал «Спартак» чемпионом»

    Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о роли Леонида Федуна в истории «Спартака».

    – Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака». Он дал этому клубу все. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего.

    – Он же ушел из «Спартака».

    – Да-да, я знаю, что он ушел. Конечно, это грустно. Но это его выбор. Надеюсь, и без него «Спартак» тоже сможет выиграть титул.

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: Sport24

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