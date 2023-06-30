«Это ужасно»: Абаскаль – о травме защитника «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал травму левого защитника Томаша Тавареша.

Португалец порвал кресты во второй раз за год.

Он получал аналогичную травму в мае 2022-го.

Игрок выбыл до конца календарного года.

«Конечно, это ужасно. Мне очень жаль, что так получилось. К сожалению, в футболе такое бывает, такие страшные травмы.

Он еe получает уже второй раз. Это должен быть сигнал для нас всех, быть ещe сильнее, что не нужно опускать голову. Уверен, что он восстановится – он уже делал это один раз, думаю, что сделает это и второй раз.

На моeм пути, когда я работал в «Севилье», были случаи, когда молодые ребята тоже получали подобные травмы на разных ногах, как это случилось с Томашем.

Им удавалось восстановиться, и я уверен, нет никаких сомнений, что Томаш справится и как можно скорее вернeтся в строй», – сказал Абаскаль.