Защитник «Спартака» Тавареш порвал кресты во второй раз за год

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш разорвал крестообразную связку колена на тренировке молодeжной сборной Португалии.
Восстановление 22-летнего футболиста замет минимум полгода.
«У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший.
Он восстановился после серьeзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», – цитирует Жорже Record.
- Это второй разрыв крестообразных связок колена у Тавареша за карьеру.
- Он порвал кресты в мае 2022 года.
Источник: «Чемпионат»