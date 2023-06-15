Защитник «Спартака» Тавареш порвал кресты во второй раз за год

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш разорвал крестообразную связку колена на тренировке молодeжной сборной Португалии.

Восстановление 22-летнего футболиста замет минимум полгода.

«У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший.

Он восстановился после серьeзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», – цитирует Жорже Record.