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    • Защитник «Спартака» Тавареш порвал кресты во второй раз за год

    Защитник «Спартака» Тавареш порвал кресты во второй раз за год

    Защитник «Спартака» Томаш Тавареш разорвал крестообразную связку колена на тренировке молодeжной сборной Португалии.

    Восстановление 22-летнего футболиста замет минимум полгода.

    «У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший.

    Он восстановился после серьeзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», – цитирует Жорже Record.

    • Это второй разрыв крестообразных связок колена у Тавареша за карьеру.
    • Он порвал кресты в мае 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +33961

      oyabun 22 минуты назад

      И так играть некому у нас, теперь еще и Тавареш. А в плане трансферов в Спартаке полная тишина и умиротворение.

      0
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      Рейтинг: +270

      JIEGEHDA 35 минут назад

      Мдээ. Дуарте дно. Тавареш норм вроде играл и опять кресты. Слово опять очень плохое в данном случае .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      ScarlettOgusania 50 минут назад

      на кой хрен только Товареша в сборную вызвали, теперь хана карьере, второй раз кресты

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18609

      NewLife 1 час назад

      Жаль !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20342

      Cleaner 1 час назад

      А вот не перешел бы в Спартак...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3221

      шахта Заполярная > Cleaner 1 час назад

      Завали свой х.а.в.а.л.н.и.к. живот.ное.

      3
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      Рейтинг: +14173

      R_a_i_n 1 час назад

      Да что за фигня..... Когда у Спартака будут все в строю?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20342

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Вам в рифму ответить?...)))

      2
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      Рейтинг: +14173

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      а давай...

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