Семин объяснил, почему он против перехода Миранчука в «Верону»

Юрий Семин высказался о том, что «Верона» заинтересована в подписании Алексея Миранчука.
«Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», – заявил Семин.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что «Аталанта» требовала за россиянина 12 млн евро, а «Торино» был готов заплатить только 7 миллионов.
Источник: «РБ Спорт»