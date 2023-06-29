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    • Семин объяснил, почему он против перехода Миранчука в «Верону»

    Семин объяснил, почему он против перехода Миранчука в «Верону»

    Юрий Семин высказался о том, что «Верона» заинтересована в подписании Алексея Миранчука.

    «Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», – заявил Семин.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Сообщалось, что «Аталанта» требовала за россиянина 12 млн евро, а «Торино» был готов заплатить только 7 миллионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.06.2023 23:11
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