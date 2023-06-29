Семин объяснил, почему он против перехода Миранчука в «Верону»

Юрий Семин высказался о том, что «Верона» заинтересована в подписании Алексея Миранчука.

«Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», – заявил Семин.