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    «Аталанта» может обменять Миранчука на защитника «Вероны»

    «Аталанта» хочет усилиться защитником «Вероны» Исаком Хайеном.

    Клубы ведут переговоры о трансфере шведского футболиста за 10+2 миллионов евро.

    В сделку могут включить хавбека Алексея Миранчука, которого после аренды не выкупил «Торино».

    «Верона» заинтересована в игроке сборной России, но не рассчитывает на полноценный переход этим летом. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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