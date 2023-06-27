«Аталанта» может обменять Миранчука на защитника «Вероны»

«Аталанта» хочет усилиться защитником «Вероны» Исаком Хайеном.

Клубы ведут переговоры о трансфере шведского футболиста за 10+2 миллионов евро.

В сделку могут включить хавбека Алексея Миранчука, которого после аренды не выкупил «Торино».

«Верона» заинтересована в игроке сборной России, но не рассчитывает на полноценный переход этим летом. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа.