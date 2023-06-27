«Аталанта» может обменять Миранчука на защитника «Вероны»

«Аталанта» хочет усилиться защитником «Вероны» Исаком Хайеном.
Клубы ведут переговоры о трансфере шведского футболиста за 10+2 миллионов евро.
В сделку могут включить хавбека Алексея Миранчука, которого после аренды не выкупил «Торино».
«Верона» заинтересована в игроке сборной России, но не рассчитывает на полноценный переход этим летом. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
Источник: Tuttomercatoweb