«Краснодар» объявил об уходе Бородина: он переходит в московский клуб

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин переходит в «Торпедо».

«Клубы договорились о трансфере защитника в московскую команду. У чeрно-зелeных предусмотрена опция обратного выкупа игрока.

Бородин сыграл 16 матчей за основную команду «быков», в которых забил 1 гол.

Благодарим Сергея Бородина за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.