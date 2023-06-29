«Краснодар» объявил об уходе Бородина: он переходит в московский клуб

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин переходит в «Торпедо».
«Клубы договорились о трансфере защитника в московскую команду. У чeрно-зелeных предусмотрена опция обратного выкупа игрока.
Бородин сыграл 16 матчей за основную команду «быков», в которых забил 1 гол.
Благодарим Сергея Бородина за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- В первой половине сезона 24-летний игрок провел 12 матчей за «Краснодар».
- Во второй половине сезона он играл за израильский «Бейтар».
Источник: телеграм-канал «Краснодара»