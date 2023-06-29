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    • «Краснодар» объявил об уходе Бородина: он переходит в московский клуб

    «Краснодар» объявил об уходе Бородина: он переходит в московский клуб

    Защитник «Краснодара» Сергей Бородин переходит в «Торпедо».

    «Клубы договорились о трансфере защитника в московскую команду. У чeрно-зелeных предусмотрена опция обратного выкупа игрока.

    Бородин сыграл 16 матчей за основную команду «быков», в которых забил 1 гол.

    Благодарим Сергея Бородина за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • В первой половине сезона 24-летний игрок провел 12 матчей за «Краснодар».
    • Во второй половине сезона он играл за израильский «Бейтар».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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