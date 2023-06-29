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    • В сборной Венгрии объяснили, почему не будут играть с Россией

    В сборной Венгрии объяснили, почему не будут играть с Россией

    Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо рассказал, что мешает проведению товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

    «У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА – матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Поэтому согласно нашему календарю мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», – объяснил Габо.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Июньский сбор россияне решили не проводить, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Айболид 12 минут назад

      А мы то думали , что мадьяры - независимое(!) государство . А вы то , вот ведь как .

      0
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      Рейтинг: +2623

      alefreddy 1 час назад

      мягко съехали чтобы уйти от нареканий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6477

      Давид59 2 часа назад

      Понятно, что это повод,а не причина. Но венгров можно понять. Будем играть товарняки с белорусами. До лучших времён. Дожить бы.

      1
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      Рейтинг: +12

      OtVinta 2 часа назад

      Даже Венгры придумали липовые отмазки, чтобы не играть

      2
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