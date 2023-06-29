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  • В сборной Венгрии объяснили, почему не будут играть с Россией

В сборной Венгрии объяснили, почему не будут играть с Россией

29 июня 2023, 12:48
4

Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо рассказал, что мешает проведению товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

«У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА – матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи.

Поэтому согласно нашему календарю мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», – объяснил Габо.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Июньский сбор россияне решили не проводить, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Венгрия
Комментарии (4)
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OtVinta
1688039142
Даже Венгры придумали липовые отмазки, чтобы не играть
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Давид59
1688040555
Понятно, что это повод,а не причина. Но венгров можно понять. Будем играть товарняки с белорусами. До лучших времён. Дожить бы.
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alefreddy
1688043716
мягко съехали чтобы уйти от нареканий
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