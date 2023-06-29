В сборной Венгрии объяснили, почему не будут играть с Россией

Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо рассказал, что мешает проведению товарищеского матча между сборными Венгрии и России.
«У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА – матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи.
Поэтому согласно нашему календарю мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», – объяснил Габо.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Июньский сбор россияне решили не проводить, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.
Источник: Sport24