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    • Ловчев сделал заявление о включении крымских клубов в турниры под эгидой РФС

    Ловчев сделал заявление о включении крымских клубов в турниры под эгидой РФС

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев озвучил свою позицию по поводу участия клубов из Крыма в российских официальных турнирах.

    «До начала сезона осталось около 2 недель, крымские клубы играют первые матчи 16-го июля. Однажды, около 10 лет назад, была похожая ситуация, – тогда, по-моему, даже начался сезон и крымские клубы уже начали играть, но на конференции РФС после получения бумаги вопрос отложили.

    Сейчас конференция не рассматривала этот вопрос, клубы просто аттестовали на включение в турнир ФНЛ. Около 10 лет мы делали вид, что крымские клубы с нами (на словах), но на самом деле нет (на деле). Стало ли лучше?

    Началась СВО и российский футбол получил такие санкции, которые в похожих ситуациях не получал, по-моему, никто. То же самое касается нашего спорта. Тогда, если сейчас так, то может ли быть еще хуже? Какие вообще наши опасения.

    Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. Нас сегодня не пустят играть ни в ФИФА, ни в УЕФА ни при каких обстоятельствах.

    А мы, получается, сами можем не пустить Крым в российские соревнования, основываясь на правилах тех, кто не пускает нас в международные турниры. На мой взгляд, пора самим принимать решения», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Аттестацию уже прошли «Севастополь» и ялтинский «Рубин».
    • Еще 2 клуба остаются в числе претендентов – это «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь).
    • УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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