Мане впервые прокомментировал драку с Сане

Нападающий «Баварии» Садио Мане впервые прокомментировал драку с одноклубником Лероем Сане, которая случилась в апреле.

Мане ударил Сане по лицу.

Инцидент произошел после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.

Сенегальца отстранили на 1 матч.

«Такое может случиться. Это случилось, и мы смогли помириться. Нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь все кончено. Мы постараемся с Лероем вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я в отпуске с семьeй. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не стало неожиданностью. Это нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» – отличный вызов в карьере», – цитирует Мане Mundo Deportivo.