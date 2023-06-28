Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мане впервые прокомментировал драку с Сане

    Нападающий «Баварии» Садио Мане впервые прокомментировал драку с одноклубником Лероем Сане, которая случилась в апреле.

    • Мане ударил Сане по лицу.
    • Инцидент произошел после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.
    • Сенегальца отстранили на 1 матч.

    «Такое может случиться. Это случилось, и мы смогли помириться. Нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь все кончено. Мы постараемся с Лероем вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

    Сейчас я в отпуске с семьeй. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не стало неожиданностью. Это нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» – отличный вызов в карьере», – цитирует Мане Mundo Deportivo.

    Новости по теме
    Агент Мане назвал клуб, в котором сенегалец начнет новый сезон
    Мане и Джеррард могут оказаться в одном саудовском клубе
    10 самых провальных трансферов евросезона от Goal 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 