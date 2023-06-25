Семак: «Спорт используется как оружие в корыстных целях»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравится, что спорт превращается в оружие.

– Футбол называют «самым мирным оружием планеты». Есть уверенность в том, что мощь этого оружия имеет реальное значение? Может, так победим – с помощью мяча, а не ракет?

– Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях. Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счет таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе.