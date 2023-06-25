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    Семак: «Спорт используется как оружие в корыстных целях»

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравится, что спорт превращается в оружие.

    – Футбол называют «самым мирным оружием планеты». Есть уверенность в том, что мощь этого оружия имеет реальное значение? Может, так победим – с помощью мяча, а не ракет?

    – Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях. Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счет таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная может играть только товарищески матчи.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: ООТФ

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    25.06.2023 22:59
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