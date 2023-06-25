Писарский дал характеристику Карпину

Нападающий «Крыльев Советов» охарактеризовал главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин – очень приятный человек и хороший специалист. В чeм это проявляется? Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор – мне было интересно. Он с одной стороны как друг, с другой – как тренер, с третьей – как тот человек, который тебя направляет и даeт какой-то опыт. С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним ещe увидимся», – сказал Писарский.