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    Писарский дал характеристику Карпину

    Нападающий «Крыльев Советов» охарактеризовал главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

    «Карпин – очень приятный человек и хороший специалист. В чeм это проявляется? Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор – мне было интересно. Он с одной стороны как друг, с другой – как тренер, с третьей – как тот человек, который тебя направляет и даeт какой-то опыт. С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним ещe увидимся», – сказал Писарский.

    • Игрока вызывали в сборную осенью.
    • В сентябре россияне должны сыграть с Катаром.
    • Писарский – в топ-5 бомбардиров минувшего сезона РПЛ (14 голов).

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    Источник: «Чемпионат»

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