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    Стало известно, где состоится Зимний кубок РПЛ

    РПЛ уже думает о традиционном зимнем товарищеском турнире. Как и в 2023 году, провести его планируется в ОАЭ.

    «Раньше я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы турнир, который мы провели в Абу-Даби, проходил в России. Но объективно, учитывая наши климатические условия и наличие уже готовых полей, нет в России локации, где бы в январе-феврале можно было провести такой турнир. Надеюсь, такая локация появится.

    В следующем же году приоритетный вариант – ОАЭ, примерно те же сроки. Но мы хотим увеличить количество команд, в том числе за счет зарубежных», – сказал Алаев.

    • В этом году февральский турнир выиграл «Спартак».
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Алаев возглавляет лигу год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20647

      Cleaner 2 часа назад

      СПАРТАК, начинай готовиться к главному для тебя турниру!...)))

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