Стало известно, где состоится Зимний кубок РПЛ

СПАРТАК, начинай готовиться к главному для тебя турниру!...)))
РПЛ уже думает о традиционном зимнем товарищеском турнире. Как и в 2023 году, провести его планируется в ОАЭ.
«Раньше я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы турнир, который мы провели в Абу-Даби, проходил в России. Но объективно, учитывая наши климатические условия и наличие уже готовых полей, нет в России локации, где бы в январе-феврале можно было провести такой турнир. Надеюсь, такая локация появится.
В следующем же году приоритетный вариант – ОАЭ, примерно те же сроки. Но мы хотим увеличить количество команд, в том числе за счет зарубежных», – сказал Алаев.
- В этом году февральский турнир выиграл «Спартак».
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
- Алаев возглавляет лигу год.